Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Для тушения пожара на Каспии из Актау прибудет вертолет

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2023, 23:45
Для тушения пожара на Каспии из Актау прибудет вертолет Фото из социальных сетей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вертолет из Актау прибудет на помощь спасателям для тушения пожара, так как вертолет, который использовали в Атырауской области, попал в аварию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Жасулан Бисембиев напомнил, что единственный вертолет МИ-8, который принимал участие в тушении пожаров в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, недавно попал в аварию. При жесткой посадке погибли люди, вертолет находится в негодном состоянии.

Аким Атырауской области провел переговоры с главой МЧС РК. В итоге достигли договоренности, что в Атырау для помощи спасателям в тушении пожара на побережье Каспийского моря будет направлен вертолет из Актау.

«Приобретение нового воздушного судна взамен утраченного было намечено на лето. Также мы планируем для усиления системы пожаротушения за счет спонсоров приобрести еще один вертолет», - сообщил Жасулан Бисембиев.

Напомним, в Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря загорелись 85 га тростниковых зарослей. Город накрыло смогом. Из-за смога отменили занятия в школах и колледжах Атырау.

Пожар тушат 70 человек. Жителям города рекомендуют не выходить на улицу.


Атырауская область   Происшествия   Регионы   Пожар   ДЧС   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами