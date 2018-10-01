Для студентов из регионов создаются все условия в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции встретился со студентами Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По информации ведомства, в Акмолинскую область с целью разъяснения основных положений Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» прибыл министр юстиции РК Марат Бекетаев. В Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова министр обсудил с профессорско-преподавательским составом и студентами, как будут реализовываться задачи, направленные на повышение уровня доходов населения, создание комфортной среды проживания граждан и эффективного государственного аппарата. К слову, на юридическом факультете здесь обучаются около 500 человек.

«Послание Главы государства направлено на решение целого ряда социально-экономических вопросов, затрагивающих каждого гражданина республики. Уже определены точечные шаги, подкрепленные соответствующим финансированием», - отметил Марат Бекетаев.



«Министр рассказал о принимаемых законодательных и организационных мерах для обеспечения нового уровня качества образования и медицинских услуг, дальнейшей цифровизации медорганизаций, доступности жилья, улучшения качества ЖКХ, модернизации органов внутренних дел и судебной системы. Всего в рамках Послания планируется реализовать порядка 100 различных мероприятий, в том числе Парламентом до конца текущего года будет принят ряд законодательных изменений», - рассказали в ведомстве.

В завершение М. Бекетаев ответил на вопросы студентов и подчеркнул, что внимание Главы государства всегда приковано к интересам молодежи.

«Будущий год объявлен Президентом страны Годом молодежи. Чтобы быть конкурентоспособным специалистом, необходимо изучать иностранные языки. Я благодарен сотрудникам министерства, которые, не считаясь со своим личным временем, начали изучать английский язык, затем поступили по «Болашаку» в зарубежные вузы. Сегодня они работают на благо страны. Здесь нет ничего сверхъестественного, каждый из них учился в обычных школах и университетах. Это стало возможным благодаря целенаправленной политике Главы государства», - добавил он.

Подытоживая встречу, аким области Малик Мурзалин проинформировал, что в рамках пяти социальных инициатив Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в области создаются все условия для студенческой молодежи, приезжающей из регионов. За счет бюджета и ГЧП в области будет построено 11 общежитий, одно из них планирует сдать руководство университета имени А. Мырзахметова.

«Кроме того, в этот день в Степногорске с разъяснением главных приоритетов Послания Главы государства побывал вице-министр общественного развития РК Сергей Коновалов. В ходе поездки он встретился активом города, представителями неправительственного сектора, посетил центр по оказанию социальных услуг жертвам бытового насилия», - добавили в ведомстве.