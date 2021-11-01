Для слабых юристов закрыт вход в профессию судьи –Канат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит отбор и в каком возрасте можно занимать должность судьи? Об этом в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа судьи непосредственно связана с судьбами людей, поэтому здесь важны жизненный опыт, взвешенность и беспристрастность. Суды, как и любой живой организм, развиваются. В начале Независимости, в 90-е годы, многие споры решались на межличностном уровне, на уровне физической силы. Затем люди за решением проблем постепенно приходили в суды. Росло количество споров, цивилизованность подходов, увеличилось количество судей. Очень хорошо, что постепенно способы решения споров перешли в суды. Наступило такое время, когда в суды стали приходить со всеми проблемами. Это хорошо, это значит, что общество верит в судебную систему и ищет решение именно в ней. Но есть такое понятие, как перегрузка системы. Не хочу говорить, что судебная система упала. Но появилось много мелких вопросов, очевидных споров, которые нужно было решать в суде. В 2018 году суды рассматривали 4,5 млн дел. У нас 2600 судей в стране от районного до верховного уровня. Если эту цифру разделить на 2600, а потом на 12 месяцев и 30 дней, получалась неимоверная нагрузка. До 812 решений нужно было принимать в суде в день. Приходилось стучать молотком, штампуя решение. На это возникала ответная реакция общества. Общество стало расценивать, что суды не болеют за проблемы казахстанцев. Поэтому приходилось наращивать судейский корпус. Когда был дефицит кадров, приходили не совсем подготовленные кандидаты», - пояснил Канат Мусин.

Поэтому, по его словам, когда зашла речь о реформе, в первую очередь, уделялось внимание судейским кадрам.

«Мы внедрили жесткие HR фильтры. Они не пропускают слабых юристов. Для слабых юристов закрыли вход в профессию судьи», - добавил он.

В эфире программы «Национальный интерес» Канат Мусин также пояснил, как будущие судьи готовятся к службе.

«Подготовительный период длится более полутора лет. За это время кандидаты пишут эссе: почему хотят стать судьей, проходят тесты, психо-физиологические исследования, чтобы выявить особенность характера. Потом идет обучение в Академии. После этого сдают экзамены. Эти фильтры помогают нам отсеять тех, кто морально не созрел для должности судьи или недостаточно компетенций. Если человек не сможет написать о себе, завтра не сможет написать решение, обосновать его. От этого всегда будет зависеть чье-то положение. У нас с 30 лет можно стать судьей. Безусловно, важен жизненный опыт. От 6 до 8 % потенциальных судей из 100 % проходят фильтр», - добавил он.