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    Для сельских школ Карагандинской области закупили автобусы

    7 Декабря 2022, 14:56

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области обновился автопарк сельских школ. В этом году для подвоза детей из 121 отдалённого населённого пункта до школ закупили 27 новых автобусов, передает МИА «Казинформ».

    Их собрали на автобусном заводе в Сарани. Они отвечают всем требованиям безопасности. Имеют механизмы блокировки движения при открытых дверях, проблесковые маячки, пандусы для детей с особыми потребностями. В автобусах есть система ограничения скорости до 60 километров в час, сиденья оборудованы ремнями безопасности, также имеются и специальные стеллажи для школьных рюкзаков.

    Кроме этого, в регионе строят новые школы. В Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах взамен аварийных возведут две школы. Всего за три года в области построят 22 школы, в том числе 16 – по национальному проекту «Комфортная школа».

    В регионе повышается и доступность образования для особенных детей. В этом году открылось пять специальных организаций. Заработал первый в области Центр поддержки детей с аутизмом.
    Карагандинская область Транспорт
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