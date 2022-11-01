Для съемок фильма построили целый аул в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Вблизи села Акши Енбекшиказахского района Алматинской области идут съемки военной драмы «Қара қыз» режиссера Талгата Теменова. Фильм запущен в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы полностью передать атмосферу того времени, художники-декораторы картины построили в степи целый аул военного периода – с железнодорожным вокзалом, клубом, школой, почтой, мельницей и жилыми домами.

«Где-то полтора месяца ушло у нас, чтобы это все построить. Условия трудные, рядом ничего нет, работали человек десять. Делали все, полагаясь на архивные документы 30-40-х годов прошлого века. В общем, построили пятнадцать зданий», - говорит художник-постановщик картины Еркен Сулейменов.

Еркен уже работал на съемках этого же фильма и в Северо-Казахстанской области. Там его команда построила окопы, тренировочный центр, вражескую комендатуру и госпиталь. Как отметил художник-постановщик с десятилетним стажем, последнюю свою работу он хочет оставить в качестве декорации для будущих фильмов.

«Я уже давно работаю в этой сфере, после съемок обычно мы разрушаем декорации. Это очень обидно. Это земля моего отца, я хочу оставить этот аул, чтобы помогать кинематографистам. Особенно молодым студентам – для их дипломных работ», - подчеркнул Еркен Сулейменов.

«Қара қыз» - военная драма, повествующая о жизни людей в годы Великой Отечественной войны. В фильме будут рассказаны истории нескольких персонажей, связанных между собой, которым суждено встретиться, несмотря на ужасы войны. В главных ролях молодые актеры Нурай Сактапова и Ерлан Кулмурзин. Для Нурай - это дебютная роль в кино, а Ерлан уже давно снимается в телесериалах.

«Моего героя зовут Аскарбек, простой сельский парень, в годы войны его призывают на фронт, где он отважно сражается. В этом фильме много тяжёлых сцен, не буду пока раскрывать всех секретов, чтобы зрителям было интересно смотреть», - заявил Ерлан Кулмурзин.

Также в фильме заняты известные актеры Дулыга Акмолда, Медгат Умиралиев и другие. Основные съемки картины прошли на территории Северо-Казахстанской области, в пригородах Петропавловска с 23 сентября по 14 октября этого года. Съемки в Акши должны завершиться уже 2 ноября. Премьера картины запланирована на весну следующего года.



