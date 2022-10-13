Для решения проблемы с нехваткой тепла в Караганде строят третий тепловывод

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде острую проблему дефицита тепловых мощностей решают с помощью строительства третьего тепловывода. Этот проект позволит обеспечить теплом новостройки Юго-Востока и в целом повысит надежность теплоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время визита в Карагандинскую область на встрече с общественностью отметил необходимость дополнительных теплоисточников для дальнейшего развития областного центра. Глава государства поручил Правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода.

Трубопровод протяженностью 22 км пройдет от ТЭЦ-3 в две нитки, а также строятся четыре насосных станции. Работы начались в 2021 году. В прошлом году было уложено 4,5 км труб диаметром 1000 мм и построена одна насосная станция. В этом году прокладывают 6 км труб и строят три насосные. Полностью завершить строительно-монтажные работы должны в 2023 году.

«Все идет по графику. Проблем нет ни с материалами, ни с рабочей силой. Сейчас мы находимся на четвертой насосной станции. На этом объекте задействовано около 40 работников. Готовность – 70 %, к концу года завершим. И в общем будут готовы все насосные станции, – говорит Канат Ботбаев, исполнительный директор ТОО «НС Система». – В проекте используем отечественные материалы. Есть карагандинское содержание. К примеру, свою продукцию поставляют заводы «Изоплюс», «Бемер Арматура».

Новая тепломагистраль даст больше 500 гигакалорий тепловой энергии.

«Строительство третьего тепловывода давно назрело. Город интенсивно застраивается. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить теплом новостройки. Также этот тепловывод повысит надежность и качество теплоснабжения существующих потребителей, так как предусмотрена связь с действующими сетями», – отмечает Иван Выткин, главный инженер ТОО «Теплотранзит Караганда».

В Карагандинской области для улучшения теплоснабжения реализуются восемь проектов. Это и реконструкция изношенных сетей, и строительство новых магистралей. В результате жители региона получат качественное тепло.



