Для развития туризма в Жамбылской области есть огромный потенциал - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом работ на этно-историческом комплексе «Тектурмас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2018 года продолжаются работы по реконструкции находящегося на восточной окраине города комплекса «Тектурмас» в целях сохранения исторического наследия культуры и привлечения туристов в регион. К юбилею Жамбылской области здесь развернулось грандиозное строительство. 13-метровая фигура Аулие-ата - Карахана и десятиметровый Лауха (скипетр) украсили окрестности Тараза, появилась грандиозная лестница, построены смотровые площадки, были созданы другие архитектурные элементы. Появились 14 памятников в виде ханских шатров с именами правителей. Для полного завершения проекта предполагалось возведение средневековой крепости, барельефной стены с изображением Аныракайской и Атлахской битв, создан водопад, обустроена набережная.

Новая набережная вдоль реки Талас, появившаяся недавно, уже пользуется популярностью среди горожан и гостей города.

«Работы по реконструкции этнокультурного комплекса «Древний Тараз», этно-исторического комплекса «Тектурмас» начались под руководством прежнего главы региона Аскара Мырзахметова. После первого этапа мы сразу же приступили ко второму. Дальше уже начнется третий этап. Этот комплекс расскажет жителям и гостям об истории Великого Шелкового пути, Казахского ханства, про исторические битвы, важные события за годы Независимости. Будут созданы все условия для пеших прогулок горожан. Самое главное, конечно, - передать нашу историю будущим поколениям», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Протяженность набережной составляет 1 423 метра, высота крепости - 220 метров. Первое, что бросается в глаза при входе в комплекс, - стена, украшенная искусственными камнями, древнетюркскими надписями и петроглифами. От входа до набережной установлено 86 деревянных ступенек, освещенных яркими огнями. Органично смотрится ниспадающий с кручи каскадами водопад, воду для которого качают из скважины. Готов проект благоустройства противоположного берега реки, в ближайшее время приступят к его реализации.

«Для развития туризма есть огромный потенциал, и наша главная задача - его максимально использовать. Для этого нам необходимо привести в порядок исторические памятники священной аулиеатинской земли и показать их, во-первых, жамбылцам, а во-вторых, гостям из других регионов», - подчеркнул глава региона.

Аким области отметил, что есть еще один проект, который требует особого внимания - «Жомарт түлек», цель которого собрать всех успешных, известных выпускников жамбылских школ, призвать их внести вклад в развитие своей малой Родины, в решение социальных проблем. Их жизненный путь должен стать примером для подрастающего поколения.

«К 30-летию Независимости реализуется проект «Таразға тарту». Город Тараз должен стать центром туризма Жамбылской области. Для этого нам нужно всесторонне развивать древний город. Нужно обращать внимание не только на его историческое, но и на культурное развитие. Такую цель и преследует проект «Таразға тарту». В рамках проекта благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Привлечены спонсоры, районные отделы, областные управления и все неравнодушные жамбылцы. Большая часть работ завершится до Дня Независимости», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона рассказал также о том, что по поручению Главы государства были построены монументы «Қазақ халқына мың алғыс», «Біз біргеміз». Он отметил, что без внимания не останется и караван-сарай Торткуль. Бердибек Сапарбаев уверен, что туризм будет развиваться за счет притока гостей к памятникам и достопримечательностям, рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

Отметим, что за последние три года в областном центре появились новые места отдыха и облагородились прежние. В центре Тараза, по каналу Карасу, построена первая в городе набережная, к которой выходит Парк Победы «Женис». Облагородились старинные городские парки, появились новые скверы, этно-исторические и этно-культурные комплексы «Древний Тараз», «Шахристан», «Тектурмас».

Тектурмас – сакральный памятник истории и культуры, одно из загадочных мест силы и паломничества в жамбылском регионе. На Тектурмасе находятся древние захоронения, которые датируют рубежом нашей эры, эпохой процветания зороастризма. Это крупнейшее зороастрийское кладбище на территории Центральной Азии. Здесь обнаружены также захоронения христиан-несторианцев первых веков нашей эры и более поздние средневековые мусульманские могилы.

Масштабное строительство, развернувшееся на территории комплекса «Тектурмас», направлено на то, чтобы этот объект стал туристически привлекательным как для соотечественников, так и для иностранцев.

«Надо заняться организацией туристических маршрутов на комплексы «Карахан» и «Тектурмас», обучить гидов и экскурсоводов. Управлению туризма необходимо разработать стратегический план развития туризма. Жамбылская область богата историческими памятниками, которые необходимо активно рекламировать в Казахстане и за рубежом», - говорил ранее аким области Бердибек Сапарбаев.