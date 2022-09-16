Для развития социальной инфраструктуры мы вынуждены покупать землю - Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с предпринимателями города заявил, что большая часть земель в городе принадлежит частным лицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев в ходе встречи акима с предпринимателями заявил, что многие земли присоединенных новых районов Алматы имеют целевое назначение крестьянское хозяйство.

«Просьба поменять эти целевые назначения. Также необходимо проработать вопрос с Министерством сельского хозяйства об отмене возмещения потерь сельхозугодий при изменении целевого назначения земель», - обратился он к акиму.

«Государственный земельный фонд акимата Алматы равен нулю. Для развития социальной инфраструктуры мы вынуждены покупать землю. Генеральный план города был принят в 2002 году. С тех пор территория города увеличилась в несколько раз, менялись только ПДП (проект детальной планировки). Если, как мы запланировали, не появится генеральный план города, то эти проблемы останутся. Это и есть тот документ, кодекс, согласно которому должен развиваться город. Есть обоснованные жалобы и претензии, однако многие решения я не могу принять. Приходят к нам предприниматели с целевым назначением на строительство многоэтажных жилищных домов, однако нет инфраструктуры. По этой причине мы проводим сейчас полную инвентаризацию земель, инфраструктурных сетей и т.д. Нам необходимо вначале принять документ, согласно которому мы будем развиваться. Я готов проводить и земельные аукционы, и архитектурные конкурсы, чтобы город имел возможность получать лучшие проекты. Однако никто не знает, как их проводить, поэтому сейчас мы проводим работу в данном направлении», - ответил Ерболат Досаев.

Градоначальник также отметил, что во всем Казахстане нет такой ситуации, как в Алматы, – большая часть земель в городе принадлежит частным лицам.

«Глава государства поддержал мою просьбу о расширении территории возле ТЭЦ-2 до 104 гектаров», - добавил аким.