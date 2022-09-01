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    Для развития сельского хозяйства нет полноценной информации – Президент РК

    1 Сентября 2022, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости масштабирования проекта по сельской кооперации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация. Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвующих в нем, увеличилась в два раза, а прирост поголовья - почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учетом специфики регионов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, отрасль остро нуждается в передовых технологических решениях.

    «Сейчас для развития сельского хозяйства нет полноценной информации. Все разрозненные сведения о состоянии сельхозземель, водных ресурсах, ирригационных системах и транспортной доступности будут объединены на единой цифровой платформе. В целом, со следующего года АПК должен заработать по новым и стабильным правилам», - добавил Глава государства.

    Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Сельское хозяйство Послание Президента РК-2022
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