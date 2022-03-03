Для развития рынка телекоммуникаций важна грамотная антимонопольная политика - Антон Шин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для развития рынка телекоммуникаций важна грамотная антимонопольная политика. Таким мнением поделился председатель Международной ассоциации кабельных операторов «Азия» Антон Шин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития нашего рынка телекоммуникаций очень важна грамотная, четко выверенная антимонопольная политика. Дело в том, что провайдеры не дадут соврать, которые ежедневно сталкиваются с проблемами организации и строительства сетей, главный вопрос и главный ресурс – деньги, но в нашем секторе главный ресурс - это и время. У тебя может быть необходимый бюджет для строительства сети, но есть административные препятствия в виде допуска к кабельной канализации, допуска к частотам, если говорить о городских телекоммуникационных сетях - к помещению. Должны быть прецедентные и точно выверенные решения антимонопольного органа», - сказал Антон Шин на брифинге по обсуждению вопросов демонополизации телекоммуникационного рынка.

По его словам, даже при наличии бюджета на решение административных вопросов могут уйти годы.

«В Алматы операторы сталкиваются с проблемой допуска к жилым домам. Думаю, что антимонопольному органу вместе с потребителями, с операторами связи нужно создавать прецедент, чтобы мы в дальнейшем не тратили на это время. Конкуренция - один из сильнейших инструментов для того чтобы достичь целевых показателей. У нас в последнее время цифры крутятся от 97 до 99,7% по покрытию Интернета. Если бы был высококонкурентный рынок, эта проблема была бы менее острой. Все операторы приветствуют усилия антимонопольного органа, я тоже приветствую и всеми силами пытаюсь создать эти решения», - добавил Антон Шин.