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    Для развития молодежи необходимо использовать потенциал интеллигенции - Маулен Ашимбаев

    17 Марта 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для правильного ориентирования молодежи необходимо больше использовать потенциал интеллигенции. Об этом сегодня на встрече с представителями общественности страны заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, в нашей стране представители интеллигенции всегда занимали особое место. Они всегда были вместе с народом и доносили до власти их чаяния. При этом особое место в нашей истории занимает интеллигенция «Алаш» начала прошлого века», - сказал Маулен Ашимбаев.

    По его словам, в деле защиты национальных интересов интеллигенция всегда была на переднем крае.

    «Сейчас очень важный период для нашей страны. Мы преодолеваем самое сложное испытание в истории независимости. В такое время очень важны мнения и общественная позиция интеллигенции. Мы считаем, что необходимо больше использовать потенциал интеллигенции в правильном направлении развития страны, особенно молодежи. Надеемся, что проект «Ұлттық мүдде» также внесет свой вклад в эту работу», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что при Сенате Парламента РК создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Общество Молодежь
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