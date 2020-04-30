Для пятисот соблюдающих пост жамбылцев организовал ауызашар Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжаются благотворительные мероприятия, связанные как с режимом чрезвычайного положения, так и с наступившим для мусульман временем поста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в первую неделю священного месяца Рамазан глава региона Бердибек Сапарбаев организовал ауызашар для соблюдающих мусульманский пост 500-т жителей села Шолдала, микрорайона Карасу и общежитий по улице Толе би города Тараза.

Уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Жамбылской области, главный имам мечети «Һибатулла Тарази» Бейбит кажы Мырзагельдиев рассказал, что в условиях карантина были соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры. Предварительно подготовлено меню ауызашара для каждого постящегося гражданина, еду им на дом доставили работники областной мечети и волонтеры.

По словам главного имама области, в нынешнем году все мусульмане, с нетерпением ждавшие начала священного месяца, могут соблюдать порядок, совершая Таравих-намаз дома, вместе с тем, уделять внимание воспитанию детей, анализировать свои поступки и деяния, а также заниматься благотворительностью. К тому же, можно заказывать еду в столовых и кафе при центральной, городских и районных мечетях и разносить по домам соблюдающих пост верующих.

Инициативу главы региона о проведении ауызашара для нуждающихся семей и постящихся, которые вынуждены оставаться дома, поддержали заместители акима области, депутаты маслихата и известные предприниматели, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.



