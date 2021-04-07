Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Для предупреждения паводковых угроз приняты все необходимые меры – Минэкологии

    7 Апреля 2021, 20:02

    Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК для предупреждения паводковых угроз создана противопаводковая комиссия. Об этом сообщил сегодня вице-министр Серик Кожаниязов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Как отметил замглавы ведомства, по данным гидрометеорологических наблюдений в настоящее время идет интенсивный процесс снеготаяния практически на всей территории Казахстана. Снежный покров полностью сошел в Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях, а также на равнинной части Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. По его сведениям, если на равнинной части территории страны угроза подтоплений существует лишь в весенний период половодья, то на горной части страны риски возникновений паводков будут сохраняться весь период снеготаяния в горах.

    «В связи с сохранением общего отрицательного температурного фона, процесс снеготаяния в марте проходил медленнее, чем обычно, в связи с этим, снегозапасы все еще сохраняются в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. В случае резких изменений погодных условий, а именно резкого повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в указанных регионах возможны проявления локальных подтоплений», - сообщил Серик Кожаниязов.

    При этом, он отметил, что в текущем году масштабных паводковых подтоплений природного характера не ожидается.

    По словам Серика Кожаниязова, для подготовки гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод и принятия предупредительных мероприятий по предотвращению ущерба от последствий паводков, для каждого водохранилища разработаны графики пропуска паводка в зависимости от наполнения водохранилищ и ожидаемым поступлениям.

    «При Комитете по водным ресурсам создана противопаводковая комиссия, аналогичные комиссии созданы и в РГП «Казводхоз» и во всех его филиалах. До начала паводкового периода обеспечен запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод и маневренности при интенсивном паводке. На сегодня средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 70-75%. В случае наполнения их до проектного объема и прихода больших паводковых вод, они будут работать в транзитном режиме», - сказал он.

    Вместе с тем, установлен ежедневный мониторинг режима работ водохранилищ, на всех республиканских объектах организованы круглосуточные дежурства. На опасных участках для предотвращения прорыва подготовлены необходимые запасы строительных и других инертных материалов, а также подготовлены соответствующая техника и механизмы.

    «С учетом большого объема выпавшего снега, в случае резкого снеготаяния, осуществление значительных расходов сбросов воды из водохранилищ неизбежно. Поэтому местным исполнительным органам необходимо ускорить и усилить проведение работ по увеличению их пропускной способности для отведения, сбрасываемого из водохранилищ стока от населённых пунктов. Меры по увеличению свободных емкостей, только в комплексе с чисткой русел могут дать полноценный эффект безаварийного пропуска паводка», - подчеркнул Серик Кожаниязов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Другие государственные органы Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане