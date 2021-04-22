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    Для  повышения значимости и популярности Сарайшыка необходима современная туристическая инфраструктура – Президент РК

    22 Апреля 2021, 14:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Необходимо разностороннее изучать Золотую Орду, древние городище, располагавшиеся на нашей земле и системно проводить научно-информационную работу. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырауской области много священных, исторических мест. Одно из них – древнее городище Сарайшык. Неспроста городище, игравшее значимую роль в период Алтын Орды, расположилось на этой территории Казахстана. Это говорит о том, что наша история имеет глубокие корни», - сказал Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    Президент отметил, что наши предки возводили города, открывали путь для новой культуры. Известный Сарайшык служит этому доказательством.

    «Нам известно, что здесь похоронены ханы периода Золотой Орды и великий казахский хан - Касым хан. В целом необходимо разностороннее изучать Золотую Орду, древние городище, располагавшиеся на нашей земле и системно проводить научно-информационную работу. Таким образом мы сможем популяризовать нашу родословную. Мы должны впитывать это в сознание молодого поколения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что для повышения значимости и популярности Сарайшыка необходима современная туристическая инфраструктура.

    «Акимат запрашивал у Правительства средства на строительство визит-центра. Однако еще не получил согласие. Поручаю Правительству немедленно решить этот вопрос», - поручил Президент РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Атырауская область Туризм История Казахстана
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