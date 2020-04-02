Для получения 42,5 тысячи тенге могут быть использованы карточные счета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для получения социальной выплаты в размере 42,5 тысячи тенге могут быть использованы карточные счета клиентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в рамках исполнения поручений Главы государства на период действия чрезвычайного положения проведена соответствующая работа с банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), по обеспечению зачисления и получения гражданами, лишившимися доходов в связи с введением режима чрезвычайного положения, социальной помощи в размере 42 500 тенге», - говорится в сообщении регулятора.

Для этого банкам второго уровня необходимо максимально обеспечить зачисление социальных выплат на банковские счета клиентов.

«При выявлении факта наложения ареста или других ограничений на банковские счета клиентов, которым полагается социальная помощь, – принять меры по недопущению ареста и взыскания социальной выплаты в размере 42 500 тенге», - предупредили в Агентстве.

В условиях чрезвычайного положения и карантина гражданам при получении социальной помощи Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует указывать карт-счета.

Ранее Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов заявил о том, что для получения социальной выплаты 42 500 тенге будет создан специальный сайт.



