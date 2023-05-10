Для полицейского любой гражданин может оказаться проверяющим – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для полицейского любой гражданин может оказаться проверяющим. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В МВД запущен механизм проверки на добропорядочность, так называемый «ИНТЕГРИТИ ЧЕК». Суть в том, что любой из граждан, обслуживаемый полицейским, может оказаться проверяющим. Если сотрудник нарушает этику или не реагирует на обращения, либо не сообщает руководству о попытке «подкупа», то он не проходит проверку. Провал будет фиксироваться. Запись будет занесена в личное дело и учитываться при поощрении либо продвижении. За короткий срок инициатива оказала мощный профилактический эффект. Сейчас сотрудники при обращении с гражданами не исключают, что в отношении них проводится проверка. Поэтому они корректируют своё поведение», – сказал М.Кожаев.

Замминистра также сообщил, что в ведомстве полностью пересмотрена кадровая политика, продвигаются принципы меритократия. Кроме того, по поручению министра, разработаны единые Правила применения дисциплинарной практики, которые сейчас тестируются в Департаменте полиции Павлодарской области. Проведенный анализ показал повсеместные факты наложения необоснованных взысканий. Кому-то за опоздание на работу дают «замечание», а другому «неполное служебное соответствие». Но, при таком подходе теряется смысл и воздействие взысканий. Наказание должно быть справедливым и законным, тогда будет воспитательный эффект.

Кроме того, по словам М.Кожаева, в МВД планируется внедрить институт конкурсного продвижения сотрудников, апробация которого начнется уже в этом месяце.



