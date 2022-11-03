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    Для полетов беспилотников будут предусмотрены новые требования в РК

    3 Ноября 2022, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках «Ашық сағат алаңы» представители Комитета гражданской авиации провели совещание по вопросам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Во встрече приняли участие представители государственных органов, АО «Авиационная администрация Казахстана», бизнес-сообществ и Казахстанской ассоциации беспилотных летательных аппаратов.

    По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардака Утепова, в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растет, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.

    «Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана», – отметил заместитель председателя Комитета Ардак Утепов.

    Так, в настоящее время на учете находится 301 беспилотный летательный аппарат. В период 2021-2022 гг. выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами.

    В текущем году планируется принятие поправок в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полетов БПЛА. В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников.

    Фото из открытых источников
    МИИР РК Авиация
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