Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Для поездок в ЕАЭС понадобится мобильное приложение «Путешествую без COVID-19»

    2 Марта 2021, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время граждане Казахстана смогут осуществлять деловые и личные поездки по странам ЕАЭС, используя мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Пандемия коронавирусной инфекции вынудила большинство стран мира, в том числе страны ЕАЭС, ограничить все виды перемещения граждан. Ограничения негативно отразились не только на возможностях граждан, осуществляющих деловые и личные визиты, но и на экономическом развитии государств в целом.

    Для обеспечения удобства граждан, желающих отправиться из одной страны в другую, соблюдая при этом санитарные требования обоих стран, Евразийским банком развития разработана платформа «Путешествую без COVID-19» в ЕАЭС. Данная платформа позволяет пользователю быстро найти список верифицированных лаборатории, сдать необходимые анализы и получить результаты тестов, которые будут отображаться в интегрированной информационной системе.

    Т.е., гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (на сегодня в РА, РБ и РФ), необходимо установить мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Отметим, что результаты ПЦР-тестов должны быть не более 3-х дневной давности.

    В настоящее время уполномоченными органами Республики Казахстан прорабатываются правовые и технические вопросы присоединения Казахстана к данному проекту.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЕАЭС Коронавирус в РК Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров