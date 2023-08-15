Для перевозки детей из отдаленных сел в школы 23 автобуса закупят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для перевозки детей из отдаленных сел и аулов в школы 23 автобуса закупят в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году в области планируется принять в школы 143 тысячи учащихся. В текущем году на оснащение материально-технической базы образовательных объектов выделено 4 544 527 млн тенге. В этом году для транспортировки 4 561 ученика из 60 населенных пунктов будут приобретены дополнительно 23 автобуса. На эти цели выделено 1,1 млрд тенге. Автотранспорт будет введен в эксплуатацию с сентября. В настоящее время из 1 035 школьных классов 577 (55,7%) оснащены модифицированными кабинетами. На обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами выделено 1 676 370 тыс. тенге. Учебники будут полностью доставлены и распределены до 25 августа»,- сообщили в пресс-службе акима области.

В Атырауской области обеспечены бесплатным горячим питанием все учащиеся 1-4 классов и дети из малообеспеченных семей 5-11 классов. В текущем году в 21 школе запланировано увеличить скорость интернета, для этого выделено 108 332 тысячи тенге. В результате показатель обеспеченности интернетом скоростью 20 Мбит/с и более составит 43,3%.