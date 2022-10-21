Для пассажиров столичных автобусов и пользователей велошеринга запустили новое приложение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная транспортная компания «City Transportation Systems» запустила собственное новое мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта, арендаторов паркингов и пользователей велошеринга, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила компания на своей странице в Instagram , п риложение объединило в себе сервисы «Transcard», «CTS Parking» и сайта velobike.kz.

С помощью нового мобильного приложения «CTS» пользователи могут отслеживать маршруты в режиме реального времени, в качестве альтернативы «Astrabus», «2GIS» и «Яндекс. Карты». Также имеется возможность удобной оплаты проезда по QR-коду со списанием средств с банковской карты. Достаточно только привязать карту к приложению.

«Главная задача нашей компании – сделать максимально удобными наши услуги для жителей и гостей столицы. До настоящего времени у нас было три отдельных сервиса наших услуг: приложение «Transcard», сервис «CTS Parking» и сайт velobike.kz. Это было не очень удобно. Мы решили от этого отойти и для удобства создали единое окно наших услуг – мобильное приложение «CTS». Так, к примеру, объединив сервисы «Transcard», пользователям нового приложения доступны услуги регистрации и пополнения транспортной карты, переноса баланса, просмотра истории поездок. Также можно просмотреть местонахождение и адреса касс и пунктов пополнения транспортной карты. Помимо этого, в новом приложении пользователи могут зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет сервиса велопроката «Astana bike». Там же можно приобрести абонемент, пополнить баланс, а также просмотреть расположение велостанций, доступное количество велосипедов и свободных замков», - сказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Гани Тажиев.

К слову, в новом мобильном приложении «CTS» для арендаторов паркингов компании City Transportation Systems также имеются услуги онлайн-аренды парковочных мест, с просмотром их местонахождения и количества доступных парковок.

Мобильное приложение «CTS» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store.