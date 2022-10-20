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    Для оперативного реагирования на депзапросы активизирован специальный чат в РК

    20 Октября 2022, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководителям госорганов дано поручение держать на контроле вопрос недопустимости поверхностных, неполно подготовленных ответов на депутатские и другие запросы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство Республики Казахстан, рассмотрев Ваш запрос о необходимости обеспечения качества подготовки ответов, сообщает следующее. Вопросы эффективного взаимодействия с Парламентом Республики Казахстан являются важной частью законотворческой деятельности Правительства. Учитывая актуальность поднимаемых в депутатских запросах проблем, вопросы качественного их рассмотрения находятся на постоянном контроле Правительства», - отмечено в ответе главы Правительства.

    Алихан Смаилов также добавил, что на сегодня введена практика прямого визирования ответов профильными вице-премьерами до подписания Премьер-Министром. Также в целях оперативного реагирования на депутатские запросы активизирован общий чат между государственными органами «Депутаттық сауал».

    «Первым руководителям государственных органов, входящих в структуру Правительства, дано поручение держать на контроле вопрос недопустимости поверхностных, неполно подготовленных ответов. Государственным органам также поручено установить конструктивную взаимосвязь с инициаторами запросов и предлагать конкретные пути решения поднимаемых вопросов, при необходимости проводить совместные обсуждения», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Сенат Алихан Смаилов
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