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    Для обвиняемого в убийстве врача Юрия Шумкова запросили 20 лет колонии

    10 Января 2023, 15:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подходит к завершению суд над обвиняемым в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшнем заседании состоялись прения сторон. В суде прокурор просил признать виновным Т., 1987 года рождения, по нескольким статьям и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Кроме того, гособвинение считает, что подсудимого следует обязать выплатить семье погибшего материальный и моральный ущерб.

    Сам подсудимый признался в убийстве.

    Ранее по этому делу были допрошены сотрудник полиции и водитель такси. Подсудимый попросил прощения у родственников Шумкова и своих близких, а также заявил, что очень жалеет о случившемся.

    4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

    Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды
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