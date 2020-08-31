Для нас важен долгосрочный эффект – аким Павлодарской области о ДКЗ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По «Дорожной карте занятости» в этом году в Павлодарской области строят и ремонтируют 228 объектов. Это относительно мало, учитывая масштабы программы. Как объясняет глава региона Абылкаир Скаков, реализацию ДКЗ в области было решено основать на принципе «от количества к качеству». Об этом и ожидаемом долгосрочном эффекте от ДКЗ в различных отраслях экономики аким Павлодарской области рассказал в интервью газете «Казахстанская правда», передает МИА «Казинформ».

Проекты для «Дорожной карты занятости», прежде всего, определили, исходя из запросов и пожеланий жителей региона.

«Все проекты – это ответ на запросы и пожелания граждан. Например, благоустройство внутриквартальных территорий. По этому направлению предусмотрен ремонт в 185 дворах городов области, где в числе прочего устанавливают детские площадки, о чем меня регулярно просят жители региона. Другой массовый запрос – это жилье для социально уязвимых групп. Очередь, к сожалению, не слишком быстро движется, поэтому мы подключили ресурсы ДКЗ, - сообщил Абылкаир Скаков. - Планируется сдать именно арендные дома – это в общей сложности 1100 квартир, которые будут выданы многодетным матерям, сиротам, молодым специалистам. Число очередников, которые получат квартиры, в этом году выше в 10 раз, чем в прошлом».

Четверть средств, выделенных на реализацию программы в Павлодарской области, направили на возведение жилья, треть – на строительство и ремонт социальных объектов, больше 13% - на благоустройство и десятую часть - на дороги. Кроме того, по ДКЗ в регионе строят инфраструктуру для орошения сельскохозяйственных земель. Еще одной важной мотивацией при отборе проектов для ДКЗ стали перспективы роста в тех или иных отраслях экономики.

«Для нас важен долгосрочный эффект от программы. Например, строительство жилья – это новый актив в экономическом обороте. Новые больничные корпуса – это расширение коллективов и новые постоянные рабочие места. Развитие инфраструктуры орошения означает многократный рост сельскохозяйственного производства. Плюс это и кормовая база, следовательно, перспектива для строительства молочно-товарных ферм. Один проект по орошению приведет в итоге к 20-процентному росту валового регионального продукта в сфере АПК», - рассказал о подходе к ДКЗ Абылкаир Скаков.

По информации акима, эффект, в частности, уже заметен в развитии строительной индустрии, объемы которой за 7 месяцев выросли в 1,3 раза. Например, в регионе только выпуск кирпича увеличился на 130%, а кабельно-проводниковой продукции - на 125%.

Важнейшую роль при реализации ДКЗ в Павлодарской области играет контроль качества строительно-монтажных работ, подчеркнул аким. За подрядчиками, кроме заказчика и технадзора, следит общественность. 21 мониторинговая группа не только регулярно выезжает на закрепленные объекты, но и наблюдает за работами онлайн – посредством специально запущенного в регионе мобильного приложения.

«Через приложение подрядчик делится графиками строительных работ, этапами исполнения, отчетами, а любой другой пользователь – будь то госслужащий, общественник или житель микрорайона – может сравнить план и реальное положение дел и сообщить о ситуации. Например, в приложении указано, что сегодня на объекте уже должен быть залит фундамент, а там только приступили к земляным работам. Все это легко зафиксировать на фото или видео. Со стороны заказчиков работают диспетчеры, к которым через это приложение стекается вся информация. Такой процесс дополнительно дисциплинирует все стороны, - поделился аким Павлодарской области».

Абылкаир Скаков также рассказал о том, что ДКЗ помогла предотвратить значительный рост безработицы в регионе из-за карантина. Рост показателя с начала года составил 0,1%, в то время как, если бы не ДКЗ, по подсчетам экспертов, безработица могла бы достигнуть 6% (с 4,7%). На объектах госпрограммы в области задействованы более 11 тысяч человек. По завершении реализации ДКЗ в регионе планируют сформировать список отличившихся работников для дальнейшего сотрудничества с ними. Цель – превратить временную рабочую силу в качественную и постоянную.

Полный текст интервью Абылкаира Скакова «Казахстанской правде» читайте здесь.