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Для молодых специалистов из других регионов строят дома в Костанайской области

24 Декабря 2018 19:08 115
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Для молодых специалистов из других регионов строят дома в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Карасуском районе Костанайской области местные аграрии построили 9 домов для молодых специалистов, в том числе переселенцев из других областей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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В числе счастливчиков, кто первыми получил ключи от комфортного жилья в отдельном благоустроенном доме, - преподаватели Карасуской основной школы с государственным языком обучения Айдана Болдирикова и Гүлнар Болатбаева. У новоселов-преподавателей есть прекрасные семьи, поэтому получать новое благоустроенное жилье вдвойне приятно.

Еще один дом получила учитель казахского языка и литературы Карасуской средней школы Карлыгаш Барамбаева.

Другой преподаватель Карасуской основной школы Бекжан Кинжебаев со дня на день получит свои заветные квадраты. К слову, он приехал работать в Карасу из Туркестанской области.
Для молодых специалистов из других регионов строят дома в Костанайской области 

В списке новосёлов есть и медицинские работники. Одна из них - акушер-гинеколог Жанна Кинжебаева. На новое рабочее место она приехала из Астаны вместе с семьей - мужем Диасом и двухлетней дочкой Линарой. Такого специалиста в ЦРБ не было 4 года. Теперь новоселы обставляют дом новой мебелью и строят планы на жизнь.

Остальные дома будут выдаваться по мере прибытия новых востребованных кадров педагогической и медицинской сфер. А те, кто сегодня уже получил ключи от новых квартир, благодарят аграриев района, поддержавших инициативу строительства жилья для них, что, без сомнения, является весомым решением важного для района кадрового вопроса.

 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Социальная поддержка, Жилье,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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