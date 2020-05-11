Для многих учебных заведений период карантина стал экзаменом на прочность - Бахыт Жаутиков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил изменениям в системе образования в посткарантинный период. Такое мнение МИА «Казинформ» высказал ректор Карагандинского государственного индустриального университета Бахыт Жаутиков.

Он напомнил, что сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению. Благодаря слаженной работе Правительства, государственных органов на местах, удалось локализовать массовое распространение коронавируса.

«Чрезвычайное положение, введенное в стране, помогло минимизировать риски. В условиях карантина на передовой самоотверженно отработали врачи, полицейские, работники органов ЧС, волонтеры. Жители страны, понимая важность принятых мер, поддерживали всех, кто днем и ночью, не видя своих семей, обеспечивал нашу безопасность. В этом проявился дух единения всех казахстанцев», - подчеркнул ректор.

В выступлении Президент обозначил комплекс мер, направленных на улучшение благосостояния казахстанцев, отметил Бахыт Жаутиков.

«Весьма весомая поддержка направлена на представителей социально уязвимых категорий: выплата 42 500 тенге за второй месяц лицам, временно оставшимся без дохода, выделено финансирование на реализацию Дорожной карты занятости, а предложенная Президентом программа кредитования «5-10-20» станет мощным фактором социальной поддержки казахстанцев. Кроме того, в преддверии посевной кампании решены проблемы аграриев за счет фонда «КазАгро», - перечислил он.

Особое внимание Президент уделил и изменениям в системе образования в посткарантинный период, акцентировал спикер.

«Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны», - сказал Президет. Для многих учебных заведений период карантина стал экзаменом на прочность, проведение занятий в режиме дистанционных технологий позволило продолжить учебный процесс без срывов. Как отметил Касым-Жомарт Кемелович, необходимо продолжать данную практику и впредь.

Профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного индустриального университета провел большую предварительную работу по разработке цифрового контента читаемых дисциплин. В начале учебного года были записаны видеолекции, электронные учебники, УМКД, кейсы, виртуальные лабораторные работы, что помогло оперативно организовать учебный процесс в режиме чрезвычайного положения. Преподаватели и студенты нашего университета с пониманием отнеслись к режиму карантина. Кроме того, были приняты меры поддержки сотрудников, которые отправлены в отпуска без сохранения заработной платы: решением Ученого совета им выплачены доплаты в размере 42 500 тенге», - рассказал ректор Карагандинского государственного индустриального университета

«Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период»,- сказал в своем выступлении Президент, поэтому перед казахстанцами стоят задачи по соблюдению посткарантинного режима. В сложный для Казахстана период, только единство народа позволило выстоять в борьбе с пандемией. Только вместе мы сможем все преодолеть!» - резюмировал он.