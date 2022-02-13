Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК

    13 Февраля 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды распространила полный текст Обращения Главы государства К. Токаева на церемонии, посвященной памяти жертв январских событий, в мечети Хазрет Султан, передает МИА «Казинформ».

    Дорогие соотечественники!

    Этот год начался с трагических событий. На долю нашего народа выпали тяжелые испытания. Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразить их натиск. К сожалению, эта смута унесли жизни многих граждан. Это настоящая трагедия.

    В настоящее время соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну. В связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

    Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой.

    Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери. Думаю, что Фонд «Народу Казахстана» также окажет благотворительную помощь пострадавшим.

    Будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан.

    Такая трагедия не должна повториться!

    Желаю всем казахстанцам выдержки и спокойствия!

    Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие!

    Во благо подрастающего поколения общими усилиями мы построим Новый Казахстан!


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Видео ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов