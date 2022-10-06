Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине – Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нас ожидает множество трудностей и вызовов, но мы не свернем с намеченного курса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам предстоит построить справедливое и эффективное государство, обеспечить равенство возможностей для всех. Для достижения этих масштабных, можно сказать амбициозных целей, необходимо перезагрузить политическую систему», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным семилетним сроком.

«Я твердо придерживаюсь мнения, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны. Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз. Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа. Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине. Гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.



