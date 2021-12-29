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    Для казахстанских военных планируют строить модульные дома

    29 Декабря 2021, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахстанских военнослужащих планируют строительство модульных домов. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, Мажилис Парламента одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

    Согласно законопроекту, для военных предусматривается строительство модульных домов.

    «Во-первых, появятся модульные жилые дома, которые соответствуют всем стандартам. Это будет служебное жилье, оно будет мобильное. Его будет возможно перевозить. Сейчас очень много новых технологий появилось, особенно в жилищном строительстве. Дома очень быстро возводимые, быстро перевозимые, и в то же время они будут отвечать всем нормам, которые предусмотрены для трехкомнатного благоустроенного жилья. Всеми коммуникациями будет оснащено», - сказал заместитель министра обороны Дарын Туяков журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Комментируя строительство таких модульных домов, замминистра добавил, что существуют стандарты, принятые в МИИР.

    «Мы прописали в законе, что в рамках наших потребностей Минобороны сможет такие модульные дома приобретать для военнослужащих. Есть необходимость, чтобы военнослужащий вместе со своей семьей мог компактно из одного региона в другой регион переместиться», - отметил он.

    Вместе с тем Дарын Туяков сообщил, что затраты по перемещению модульных домов понесет Министерство обороны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Строительство Жилье Вооруженные силы
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