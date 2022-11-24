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    Для казахстанских водителей разработали мобильное приложение «Sapar»

    24 Ноября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный оператор автодорог республиканского значения в рамках цифровизации трасс разработал мобильное приложение «Sapar» с возможностью построения маршрута с навигацией как в режиме онлайн, так и офлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казавтожол».

    Для повышения уровня информированности участников дорожного движения в приложении функционируют разделы о текущем состоянии автодорог (информация по открытию/закрытию трасс, объездные дороги, ремонтные работы и др.), метеоусловиях, пополнения баланса за проезд по платным участкам дорог.

    В данном мобильном приложении также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса (ОПС), которые находятся вдоль республиканских трасс.

    Пользователи приложения могут оценить качество оказываемых услуг объектами придорожного сервиса.

    В целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи с автолюбителями в мобильном приложении «Sapar» предусмотрены функции быстрого набора call-центра КазАвтоЖола по короткому номеру 1403 (также и онлайн-чат) и 112.

    На сегодняшний день приложение доступно на PlayMarket-е, в скором времени приложение также будет размещено на AppStore.
    Цифровой Казахстан Общество Дороги
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