Для казахстанцев средний чек по всем комуслугам увеличится на 3-4 тысячи тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сфере теплоснабжения по 27 предприятиям уровень износа превышает 65%. Об этом сегодня сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В теплоснабжении для предприятий в красной зоне с высоким уровнем износа сетей привлечение инвестиций осуществляется в приоритетном порядке. В сфере теплоснабжения по 27 предприятиям уровень износа превышает 65%, из них инвестиционные программы утверждены для 24 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 112 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что ожидаемый эффект только в текущем году предполагает снижение износа сетей с 58% до 55%. Шесть предприятий покинут красную зону в 2024 году.

«Средний чек для 2-комнатной квартиры по теплу увеличится на 1620 тенге, или на 20%. В сфере электроснабжения по 19 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 16 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 92 млрд тенге. Ожидаемый эффект предполагает только в этом году снижение износа сетей с 64% до 62%.Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 660 тенге, или на 20%. В сфере водоснабжения по 15 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 13 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 29,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в этом году предполагает снижение износа сетей с 63% до 58%, 8 предприятий покинут красную зону в 2024 году. Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 200 тенге, или на 25%.В сфере водоотведения по 26 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 23 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 15,3 млрд тенге. Ожидаемый эффект в текущем году предполагает снижение износа сетей с 74% до 71%, 3 предприятия покинут красную зону в 2024 году. Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 220 тенге, или на 30%», - уточнил Алибек Куантыров.

Таким образом, по его словам, увеличение среднего чека по всем комуслугам составит порядка 3-4 тысяч тенге.

«В результате изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий», - сказал ранее на заседании Правительства Алибек Куантыров.