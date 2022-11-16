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    Для грузового транспорта закрыли дорогу «Алматы - Усть-Каменогорск»

    16 Ноября 2022, 22:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничили движение на автодороге республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск», передает МИА «Казинформ».

    «16 ноября с 22:40 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, снег, метель) на участке автодороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» (778-967 км, Аягоз - село Калбатау) ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом», - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов.

    Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) ограничено движение для грузового автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 536-593 по Жамбылской области (село Айша-Биби – граница Туркестанской области) и км 593-652 по Туркестанской области (участок границы Жамбылской области – село Машат).
    Алматы Транспорт Дороги Усть-Каменогорск
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