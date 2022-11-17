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    Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане

    17 Ноября 2022, 22:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. В Астане опубликован список из 23 участков, где в день выборов смогут проголосовать незарегистрированные в городе граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Помощь данной категории избирателей будут оказывать сотрудники Госкорпорации «Правительство для граждан».

    «Здесь лица, не имеющие по разным причинам регистрации, могут воспользоваться своим правом и проголосовать. Специально для этого для них на указанных участках будут проводить однодневную регистрацию. Поэтому у жителей и гостей города без постоянной прописки есть возможность исполнить свой гражданский долг и внести свою лепту в важное событие в жизни стран. Для этого, данная категория граждан должна прийти в день выборов на избирательный участок и зарегистрироваться там на один день», - говорится в сообщении.

    Такое дополнение внесено в постановление Правительства от 1 декабря 2011 года «Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов». В нем говорится, что регистрация лиц, снятых с учета по месту жительства, в день выборов, в здании или помещении по адресу избирательного участка допускается.

    Напомним, в Астане в день выборов откроют 406 избирательных участков. Узнать свой можно через сайт sailau.astana.kz, мобильное приложение Smart Astana, либо зайдя в чат-бот в Telegram или же позвонив в контакт-центр iKomek по номеру 109.

    Проезд в столичных автобусах 20 ноября будет бесплатным.

    Список избирательных участков для граждан, не имеющих прописки можно посмотреть здесь.
    Астана Выборы Общество ЦИК Президентские выборы - 2022
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