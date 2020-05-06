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    Для фронтовика в Павлодарской области полицейские организовали концерт с песнями военных лет

    6 Мая 2020, 11:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Фронтовика, ветерана органов внутренних дел Петра Никитовича Кунгурова творчески поздравил хор полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ряды ветеранов-фронтовиков органов внутренних дел заметно поредели, в живых остались только двое. Первыми полицейские направились почитаемому и уважаемому павлодарскими стражами правопорядка ветерану Кунгурову Петру Никитовичу, который в этом году встретит своё 93-е лето, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Для дорогого ветерана провели персональный концерт, где офицеры в честь Петра Никитовича исполнили песни военных лет. Во дворе дома Петра Кунгурова заиграл военный оркестр».

    В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдать честь победителю пришёл начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. Обратившись к ветерану, он выразил огромную благодарность за спасённую страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом.

    Во время беседы с полковником Масимовым ветеран поделился своими воспоминаниями о годах войны, о том, как, несмотря на тяготы, лишения и смерть товарищей, солдаты выполняли стоящие перед ними боевые задачи, о трудовой деятельности в последующие годы. С улыбкой на лице фронтовик наблюдал за концертом. Наслаждались песнями не только ветераны, но и все жители дома.
    «На войне часто пели «Смуглянку», люблю эту песню. Хотел бы услышать», – сказал П. Кунгуров. – А когда услышал первые звуки легендарной песни «День Победы», стоя подпевал оркестру».
    Ветеран поблагодарил полицейских за такое внимание к себе, за то, что его помнят не только в День Победы, а помогают и поддерживают в повседневной жизни. Он пообещал вместе встретить его 100-летие.

    «Пётр Никитович отдал органам внутренних дел около 20 лет, за свои заслуги в Великой Отечественной войне был награждён «Орденом Отечественной войны» второй степени и медалью «За победу над Японией». Кроме того, за время службы в органах внутренних дел Пётр Никитович был поощрён медалями «За безупречную службу», «Ветеран труда « и другими наградами», - добавили в департаменте полиции региона.

    Несмотря на свой возраст, ветеран, говорят в полиции, держится молодцом. Только посетовал, что силы уже не те, быстро устаёт, но при всём при этом в глазах фронтовика светилась искорка человека, сильного характером, несломленного тяготами войны и нелёгкой службы в органах внутренних дел.

    Фото департамента полиции Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК
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