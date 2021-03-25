Для фермеров нет разницы в частной собственности или длительном сроке аренды земли - глава агрохолдинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для фермеров нет разницы в вопросе предоставления земли в частную собственность или на длительный срок аренды. Об этом заявил директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос требует разностороннего рассмотрения. Поэтому при его решении нельзя проявлять спешки. Предприниматели, получившие землю в частную собственность, не должны сидеть, сложа руки, а должны работать во благо страны и народа, все свои усилия направить на раскрытие земельного потенциала. Самым эффективным видится предоставление земли в аренду на длительный срок. Потому что для фермеров, работающих с землей, нет разницы в предоставлении земли в частную собственность или на длительный срок аренды», - сказал Айдарбек Ходжаназаров, выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

Ранее он назвал главную причину низкой доли сельского хозяйства в ВВП страны.

По его словам, на сегодня доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет только 5%.

«В Беларуси этот показатель составляет - 8%, в Украине - 12%, в Узбекистане - 30%. В 1990 году в Казахстане доля сельского хозяйства в ВВП составляла 34%. Одной из самых главных причин такого положения дел является неэффективное использование земель», - пояснил Айдарбек Ходжаназаров.