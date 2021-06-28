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    Для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 важна вакцинация среди молодых людей – бельгийский специалист

    28 Июня 2021, 22:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Штамм коронавирусной инфекции COVID-19 «Дельта», который также распространяется в Бельгии, в основном передается через молодых людей. Такого мнения придерживается бельгийский специалист Герт Моленбергс (Центр биостатистики и статистической биоинформатики Университета Левена), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мутация, ранее известная как «индийский вариант», составила на прошлой неделе около 15,7% случаев заражений коронавирусом в Бельгии. В предыдущую неделю присутствие варианта «Дельта» в стране составляло 6,1% из общего количества анализов.

    «В ряде стран, как например в Великобритании, мы можем четко видеть, что распространение штамма «Дельта» происходит в первую очередь через молодое поколение», - сказал в интервью бельгийскому телевидению Г.Моленбергс.

    «В этой возрастной группе большинство еще не вакцинировано. И скорее всего, молодые люди будут последними в очереди на вакцинацию», - сказал он, добавив, что очень важно, чтобы молодежь прошла вакцинацию для достижения коллективного иммунитета.

    По словам пресс-секретаря Целевой группы вакцинации населения Бельгии Гудрун Бриат, в стране необходимо преодолеть порог вакцинации в 70%, который был установлен в начале кампании вакцинации. «Только таким образом мы сможем устойчиво вернуться к нормальной жизни», - добавила она.

    Вакцинация молодой возрастной группы имеет жизненно важное значение, поскольку вариант «Дельта» может привести к увеличению случаев длительного течения Covid-19 среди подростков и лиц в возрасте около двадцати лет, считают бельгийские специалисты.

    В бельгийской Фландрии 74% людей в возрасте 18 и 19 лет еще не получили вакцину, как и 60% тех, кому около 20 лет.

    Бельгийская пресса пишет, что исследования показывают, что молодые люди могут страдать от усталости и проблем с концентрацией внимания в течение нескольких месяцев после заражения COVID-19.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Молодежь Коронавирус в мире Вакцинация
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