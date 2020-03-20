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    Для доллара и евро установлены пределы отклонения курса покупки от курса продаж в обменниках - Нацбанк

    20 Марта 2020, 13:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Национальный Банк Казахстана принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На время действия в стране режима чрезвычайного положения принято Постановление Правления Национального Банка Казахстана от 19 марта 2020 года №33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

    Постановление предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

    1) доллар США - 6 тенге;

    2) евро - 7 тенге.

    Данные меры направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.

    Кроме того, Нацбанк сообщил о том, что разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование для субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге по ставке в 8%.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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