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    Для чего создается общественная палата при Мажилисе – пояснение Айдоса Сарыма

    12 Апреля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК рассказал для чего создается общественная палата при Мажилисе и какие функции она будет выполнять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам мажилисмена, создание общественной палаты - распространенная мировая практика.

    «Во многих Парламентах есть такие экспертные площадки, которые позволяют привлекать к законотворческой работе достаточно большой спектр специалистов, экспертов, социологов, политологов, экономистов и иных специалистов, которые только улучшают качество работы законодательного органа. С другой стороны, нашей задачей является сделать все, чтобы наша работа была понятной людям, чтобы люди понимали, чем занимается законодательство – кто, как не эксперт может это сделать? Мы считаем, что лучше до того, как Мажилис приступит к обсуждению того или иного закона привлечь экспертов и послушать. Мы даже предлагаем формат нулевого чтения. То есть, если видим, что общество не принимает этот закон, Мажилису, возможно, не стоит рассматривать такой законопроект. Лучше вернуть», - прокомментировал депутат Айдос Сарым.


    По его словам, надо заранее создавать большой пул экспертов, которые будут знать, о чем идет речь, повышать качество экспертизы.

    «Еще до того, как рабочая группа приступит, уже появится некий задел. Это широкий круг людей, которые владеют темой и выскажут свои позиции. Мы даже ставим такую задачу, чтобы каждый член общественной палаты имел доступ в Мажилис, мог в любое время приходить, общаться с депутатами, присутствовать на рабочих группах. Во-вторых, мы разговариваем с депутатами, чтобы некий социолог или экономист делал предложение, оно достаточно хорошее, и мы будем включать его в сравнительные таблицы от имени депутатов, но в скобках будем писать, что это предложение общественной палаты. Тем самым, хотим, чтобы у экспертов был стимул и желание участвовать в законодательной работе», - объяснил мажилисмен.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Политика
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