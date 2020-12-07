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    Для чего проводили киберучения в Казахстане

    7 Декабря 2020, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цель проведенных 6 декабря киберучений объяснил Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью проводимых киберучений является проверка готовности государственных органов, подразделений по обеспечению информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности критически важных объектов противостоять возникающим угрозам», - сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

    Он также разъяснил механизм данных учений.

    «Условным нарушителем из религиозных экстремистских побуждений будут совершены массированные ДДОС-атаки на объекты информатизации электронного правительства, критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов, будет распространяться недостоверная информация в социальных сетях, попытки фишинга и распространения вредоносного программного обеспечения», - сказал отметил спикер.

    «Последнее мероприятие стартовало по плану киберучений немного раньше и многие государственные служащие уже столкнулись с фишинговой рассылкой тестового вредоносного ПО на своих рабочих местах.

    Об этих результатах более подробно мы доложим уже после завершения учений, но предварительно около 30% государственных служащих нарушили, скажем так, политику информбезопасности и открывали фишинговые ресурсы с вредоносным программным обеспечением», - заключил Р. Абдикаликов.

    Ранее заместитель начальника департамента информационной (кибер) безопасности КНБ РК Галымбек Татенов объяснил, обяжут ли казахстанцев ставить сертификат безопасности на свои гаджеты и средства связи в рамках проводимых киберучений.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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