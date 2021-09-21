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    Для чего нужна комплаенс-служба в Казахстане

    21 Сентября 2021, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане активно ведется внедрение комплаенс-службы в квазигосударственном и частном секторах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понятие комплаенс-службы пришло к нам из-за рубежа. Оно обозначает соответствие. Цель этой службы – проведение проверки на соответствие международному законодательству, мониторинга и анализа. Кроме того, комплаенс-служба борется с нарушениями Кодекса этики и коррупции. Эту службу Казахстан внедряет первым среди стран бывшего СССР», – сказал руководитель комплаенс-службы АО ФНБ «Самрук-Казына» Даурен Акшалов.

    По словам Д.Акшалова, сегодня комплаенс-служба вводится в квазигосударственных организациях.

    «Еще одна важность этой службы - каждый инвестор, который хочет вложить инвестиции в Казахстан, выясняет два вопроса. Первый – насколько созданы условия для развития бизнеса, второй - как урегулирована угроза коррупции. Здесь особенная роль принадлежит комплаенс-службе», – сказал Д. Акшалов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ФНБ «Самрук Казына» Инвестпроекты Другие государственные органы
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