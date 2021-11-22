Для чего Казахстан запросил телефонный код +997, объяснил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил, для чего Казахстан запросил телефонный код +997, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» Багдат Мусин объяснил использование телефонного кода +7.

«У нас есть межведомственное соглашение с Администрацией связи Российской Федерации, заключенное в 2006 году. В нем написано, что за шесть месяцев, предупредив, одна из сторон может разорвать это соглашение. В принципе, семерка, которой мы пользуемся - «+7», и вторая семерка - наша зона. «+7» - это Россия и Казахстан, а вторая семерка - только наша. (…) Есть пункт, который дает возможность нашему соседу расторгнуть в любой момент, за шесть месяцев предупредив, и мы вынуждены будем тогда бегать и туда, и в ООН, и пытаться решить проблему. Я понимаю, что это гипотетическая проблема. Для меня важна правовая урегулированность», - сказал Багдат Мусин в эфире программы.

Как отметил министр, +997 Казахстан получил от ООН и объяснил, почему был запрошен новый код.

«Нам присвоил его Международный союз электросвязи. Нам не присвоила его Российская Федерация или Америка, а нам присвоила международная организация. А та «вторая» семерка - на договоренностях. На вторую семерку нам выписана генеральная доверенность», - заявил Б. Мусин.

«Для чего мы запросили +997? Если переговоры будут неудачными, у нас уже будет, куда уходить назад. Для регистрации +997 потратили год. А если бы нас предупредили и, как говорится, «вышвырнули» из «зоны 7», что мы бы делали? Мы бы ходили и бегали, за полгода не решили бы проблемы. Для перехода нужно три года минимум. Мы подали заявку, это была наша инициатива - мы зарегистрировали за собой международный код», - отметил министр.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Международный союз электросвязи при ООН присвоил Казахстану новый дэф-код +997. Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).