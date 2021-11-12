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Для чего изменили систему оплаты в общественном транспорте Нур-Султана

12 Ноября 2021 12:34
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Для чего изменили систему оплаты в общественном транспорте Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зачем понадобилось менять систему оплаты в столичном общественном транспорте, рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, эту систему (действующую, прим.ред.) закупали в 2014 году. Мы все прекрасно понимаем, что технологии движутся и сегодня мы понимаем, что офлайн-система не настолько эффективна как онлайн-система. Поэтому для пользования пассажиров это намного будет удобнее и я хочу отметить, что тариф для пассажиров не будет меняться», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

Проект по новой системе оплаты за проезд, по его словам, будет внедряться за счет инвесторов, которые будут получать небольшую комиссию.

«Сегодня у нас есть определенные расходы по содержанию самой системы. В данном случае эти решения немного облегчают и комиссия будет немного меньше. Для парков и пассажиров ничего не изменится. Во всем мире общественный транспорт является убыточным, поэтому местные власти всегда субсидируют общественный транспорт. Для инвесторов выгода в комиссии, имидже и входе на рынок. Дальше сервисные возможности расширяются и они за счет этого показывают свое лицо и участвуют в других проектах», - пояснил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Нур-Султана.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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