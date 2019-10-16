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    Для ЦА представляет интерес опыт Южной Кореи по водосбережению – глава МИД РК

    16 Октября 2019, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для Центральной Азии особый интерес представляет опыт Кореи по сбережению водных ресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на 12-ом форуме «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у нас также будет возможность вновь обсудить вопросы управления водными ресурсами, поднимавшимися на 11-ом форуме ЦАРК в Сеуле в прошлом году. Нехватка водных ресурсов и деградация состояния окружающей среды могут стать одним из наиболее дестабилизирующих факторов в мире», - сказал Мухтар Тлеуберди.

    Глава МИД РК подчеркнул, что опустынивание и таяние ледников и последующее истощение ресурсов питьевой и оросительной воды могут привести к серьезным проблемам в Центральной Азии.

    «В этом контексте для Центральной Азии особый интерес представляет опыт Республики Корея, обладающей современными технологиями по сбережению водных ресурсов», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что в столице проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия МИД РК Экология Корея
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