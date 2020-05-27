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    Для Булата Бакауова гособвинитель просит 3,5 года ограничения свободы

    27 Мая 2020, 11:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Суд над Булатом Бакауовым начат в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Три с половиной года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением государственных наград запросила государственный обвинитель Елена Белова для бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова. Главное судебное разбирательство началось сегодня в 11:30 в Павлодаре, в уголовном суде номер 2.

    Адвокат Булата Бакауова Ашурбек Ашурбеков заявил, что бывший глава региона заключил сделку со следствием, признал свою вину, возместил ущерб. Булат Бакауов воспитывает пятерых детей, в том числе четырёх несовершеннолетних. Защитник подсудимого попросил снять арест с имущества подзащитного.

    Процесс идёт по видеоконференции, по мобильной связи были подключены подсудимый Бакауов, гособвинитель, адвокат и СМИ. Подсудимый и его адвокат, прокурор не возражали против использования изображения их лиц в материалах прессы.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Судебный процесс
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