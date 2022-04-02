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    Для борьбы с талыми водами в ЗКО направлены дополнительные силы и средства МЧС

    2 Апреля 2022, 12:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега практически во всех регионах страны осложнилась паводковая обстановка. На сегодня наиболее сложная обстановка возникла в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. В связи со сложившейся паводковой обстановкой в стране в МЧС и регионах развернута работа оперативных штабов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Для борьбы с талыми водами в Западно-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской области в количестве 43 человек, 4 единиц техники и 6 водооткачивающих средств.

    В Западно-Казахстанской области в поселке Шалгын Каратобинского района и село Кызылтал Бурлинского района талыми водами подтоплено 37 частных жилых домов и 2 социальных объекта. Силами МЧС и МИО эвакуировано всего 87 человек. На сегодняшний день из населенных пунктов Западно-Казахстанской области вывезено всего 1 млн. 156 тысяч м3 снега, из жилых домов и придворовых территорий откачено57 тысяч м3 талых вод.

    В Павлодарской области талыми водами подтоплено 2 частных жилых дома в селе Рождественка. На сегодняшний день из жилых домов и придворовых территорий области откачено всего 56 500 м3 талых вод, из населенных пунктов вывезено 795 тысяч м3снега.

    В Актюбинской области талыми водами подтоплено 47 придоровых территории. На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено всего 345 тысяч м3 снега, из жилых домов и придворовых территорий откачено 5 808 м3 талых вод.

    Также происходят переливы талых вод через 8 автодороги в Актюбинской области, при этом размыто 1 участок автодороги республиканского значения в и 15 участков автодорог местного значения Актюбинмкой области в Западно-Казахстанскойобласти. На всех участках организовано дежурство сотрудников полиции и местных исполнительных органов.

    В работе всего задействован 621 человек, 289 ед.техники МЧС, МВД и МИО.

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    Фото:gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Павлодарская область Паводок МЧС
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