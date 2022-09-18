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    Для болельщиков ты останешься народным чемпионом - Президент РК позвонил GGG

    18 Сентября 2022, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

    «Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» – заключил Президент.
    Президент Казахстана Головкин Бокс
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