Для большей части получателей ежемесячные пенсионные выплаты увеличатся – ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля 2021 года в Казахстане изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ. Что это даст для наших граждан, объяснили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в пресс-службе отметили, что пенсионные выплаты по установленному графику из ЕНПФ, рассчитанные в соответствии с постановлением Правительства №1042, осуществляются до их исчерпания на индивидуальном пенсионном счете получателя.

«Сейчас годовая сумма выплат определяется как произведение суммы накоплений на коэффициент текущей стоимости. Размер выплат пенсионных накоплений рассчитан на соответствующие годы с учетом средней продолжительности жизни, составлявшей 79 лет. При этом ставка индексации пенсионных выплат не предусмотрена», - сообщили в ЕНПФ.

По данным пресс-службы, текущая методика подразумевает, что размер ежемесячных пенсионных выплат из ЕНПФ ежегодно пересчитывается, исходя из остатка пенсионных накоплений, размер которого снижается с учетом осуществленных пенсионных выплат по графику, а также зависит от инвестиционной доходности. Размер ежемесячных пенсионных выплат в новом календарном году складывается ниже, чем в предыдущем году.

Каких-либо преимуществ для работников, занятых на опасных производствах, а также для лиц с бессрочной инвалидностью 1 и 2 групп, с учетом существующей разницы в продолжительности жизни таких категорий граждан после выхода на пенсию, текущая методика также не содержит.

«Новая методика основана на международном опыте функционирования пенсионных систем с обязательными фиксированными взносами и позволяет правильно соотнести период пенсионных выплат с периодом продолжительности жизни получателей, который сейчас в Казахстане после наступления пенсионного возраста составляет уже 80 и 82 года для мужчин и женщин соответственно, а также обеспечить покупательную способность их будущей пенсии.Также новая методика предусматривает ежегодную индексацию, то есть повышение пенсионных выплат из ЕНПФ на 5% «, - пояснили в ЕНПФ.

Кроме того, дополнительно применяются поправочные коэффициенты к годовой базовой ставке пенсионных выплат в первый год - 6,5% для расчета размеров пенсионных выплат для работников, занятых на опасных производствах, а также лиц с бессрочной инвалидностью 1 и 2 групп.

Таким образом, в новой методике учтены продолжительность и условия жизни и труда получателя.

«Минимальный размер пенсионных выплат из ЕНПФ ранее составлял 54% прожиточного минимума, установленного на каждый финансовый год. В 2021 году он увеличился до 70% от прожиточного минимума. То есть для большей части получателей ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ увеличатся. Получателям с большей суммой накоплений выплаты, определенные по ставке 6,5%, в первые годы могут быть ниже выплат, рассчитанных по коэффициентам текущей стоимости. Однако, они будут ежегодно увеличиваться за счет индексации, не будут зависеть от рыночной волатильности инвестиционной доходности и будут выплачиваться в течение более длительного срока, чем ранее», - заверили в Едином накопительном пенсионном фонде.

Все это, как отметили в пресс-службе единого госпоператора, обеспечит гражданам понятный, простой и предсказуемый порядок осуществления пенсионных выплат.

Новшества будут распространяться на отношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272= 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

«Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021года (включительно), согласно новой Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%, с последующей ежегодной индексацией», - добавили в ЕНПФ.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ.