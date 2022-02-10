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    Для больных КВИ в Мангистауской области задействовано 105 мобильных бригад

    10 Февраля 2022, 18:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области, в организациях первичной медико-санитарной помощи, задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в целом по области в службе скорой помощи работают 53 бригады, в резерве-16 бригад.

    «За один день поступило 530 вызовов, из них КВИ – 1, пневмония – 8, ОРВИ - 38. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи выявлено 398 случаев заболевания КВИ. В организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией, в резерве находятся 48 мобильных бригад. На 478 участках ПМСП задействовано 466 врачей общей практики и 1557 среднего медицинского персонала, в резерве - 44 врача из узкопрофильных специалистов и 157 среднего медицинского персонала. В области установлено 41 фильтр для взрослых, 27 для беременных, 26 для детей», - сказал Аскар Сагимбаев.

    В области проводится ревакцинация в 21-й поликлинике. Прошли вакцинацию 25 316 человек, в том числе 5214 медицинских работников, 597 государственных служащих, 4114 сотрудников силовых структур, 1325 производственных работников, 815 работников вахтовым методом, 3917 педагогов, 206 работников центров обслуживания населения, 221 работник торговых предприятий, 29 работников СМИ, 196 беременных женщин, 491 – старше 60 лет, 53 участковых сотрудника полиции, 585 студентов и более 7 тысяч других.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Коронавирус в РК
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