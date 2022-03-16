Для 100 тысяч жителей построены многоэтажные дома в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В административно-деловом центре Туркестана завершилось строительство 7-ми, 9-ти и 12-этажных домов. В квартирах будет проживать 100 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
89 многоэтажек начали строить в 2020 году.
Новую квартиру можно купить по жилищным программам «Отбасы банка» и других банков второго уровня.
Строительство жилых многоэтажных домов в Туркестане продолжается, в том числе за счет частных инвестиций.
Работы находятся под контролем акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который систематически выезжает на строительные площадки и встречается с подрядчиками.
Кроме жилья, в областном центре уже построены и продолжают строиться общественные культурные зоны для отдыха.
30 парков (225 га), 15 скверов, аллей и бульваров ( 13,6 га), 9 площадей (130 га), 20 улиц ( 64 га) и 173 сектора (63 га) расположены в Туркестане.
В городе посажено 725 тысяч саженцев.
На их обслуживании и содержании работает более 300 человек, 67 единиц техники.
Общая протяженность поливной системы – 65 км.
Количество парков и их территория будет увеличиваться и в 2022 году.
Для работ по содержанию городских объектов закуплено 200 единиц техники.
По плану в этом году в Туркестане будет высажено 250 тысяч саженцев и разбито 127 га газонов.
Одновременно ведутся работы по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов в первом микрорайоне города. Общая площадь ремонтных дворовых работ - 40 гектаров.
Укладывается асфальт, устанавливаются 40 игровых и спортивных площадок. Будет установлено 200 скамеек и мусорных баков и 350 столбов освещения.
В первом и втором запланированы ремонтные работы трансформаторов подстанции для бесперебойного электроснабжения 54 жилых домов (2705 абонентов).
Общая протяженность 875 городских улиц - 845 км.
Согласно утвержденному плану дороги отремонтированы, укладка и проведение коммуникаций (питьевая вода, канализация, газ) полностью завершена.
За два года, начиная с прошлого, запланировано установить 200 приборов уличного освещения на протяжении 270 км.
155 городских улиц полностью освещены.
В этом году планируется осветить еще 272 улицы протяженностью 276 километров.
Для удобства горожан модернизировали систему общественного транспорта.
В прошлом году на линии было закуплено 40 новых автобусов, обновив городской автопарк на 18%.
В этом году планируется приобрести еще 50 автобусов.