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    Для 100 тысяч жителей построены многоэтажные дома в Туркестане

    16 Марта 2022, 00:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В административно-деловом центре Туркестана завершилось строительство 7-ми, 9-ти и 12-этажных домов. В квартирах будет проживать 100 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    89 многоэтажек начали строить в 2020 году.

    Новую квартиру можно купить по жилищным программам «Отбасы банка» и других банков второго уровня.

    Строительство жилых многоэтажных домов в Туркестане продолжается, в том числе за счет частных инвестиций.

    Работы находятся под контролем акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который систематически выезжает на строительные площадки и встречается с подрядчиками.

    Кроме жилья, в областном центре уже построены и продолжают строиться общественные культурные зоны для отдыха.

    30 парков (225 га), 15 скверов, аллей и бульваров ( 13,6 га), 9 площадей (130 га), 20 улиц ( 64 га) и 173 сектора (63 га) расположены в Туркестане.

    В городе посажено 725 тысяч саженцев.

    На их обслуживании и содержании работает более 300 человек, 67 единиц техники.

    Общая протяженность поливной системы – 65 км.

    Количество парков и их территория будет увеличиваться и в 2022 году.

    Для работ по содержанию городских объектов закуплено 200 единиц техники.

    По плану в этом году в Туркестане будет высажено 250 тысяч саженцев и разбито 127 га газонов.

    Одновременно ведутся работы по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов в первом микрорайоне города. Общая площадь ремонтных дворовых работ - 40 гектаров.

    Укладывается асфальт, устанавливаются 40 игровых и спортивных площадок. Будет установлено 200 скамеек и мусорных баков и 350 столбов освещения.

    В первом и втором запланированы ремонтные работы трансформаторов подстанции для бесперебойного электроснабжения 54 жилых домов (2705 абонентов).

    Общая протяженность 875 городских улиц - 845 км.

    Согласно утвержденному плану дороги отремонтированы, укладка и проведение коммуникаций (питьевая вода, канализация, газ) полностью завершена.

    За два года, начиная с прошлого, запланировано установить 200 приборов уличного освещения на протяжении 270 км.

    155 городских улиц полностью освещены.

    В этом году планируется осветить еще 272 улицы протяженностью 276 километров.

    Для удобства горожан модернизировали систему общественного транспорта.

    В прошлом году на линии было закуплено 40 новых автобусов, обновив городской автопарк на 18%.

    В этом году планируется приобрести еще 50 автобусов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Строительство Жилье
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