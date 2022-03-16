Для 100 тысяч жителей построены многоэтажные дома в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В административно-деловом центре Туркестана завершилось строительство 7-ми, 9-ти и 12-этажных домов. В квартирах будет проживать 100 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

89 многоэтажек начали строить в 2020 году.

Новую квартиру можно купить по жилищным программам «Отбасы банка» и других банков второго уровня.

Строительство жилых многоэтажных домов в Туркестане продолжается, в том числе за счет частных инвестиций.

Работы находятся под контролем акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который систематически выезжает на строительные площадки и встречается с подрядчиками.

Кроме жилья, в областном центре уже построены и продолжают строиться общественные культурные зоны для отдыха.

30 парков (225 га), 15 скверов, аллей и бульваров ( 13,6 га), 9 площадей (130 га), 20 улиц ( 64 га) и 173 сектора (63 га) расположены в Туркестане.

В городе посажено 725 тысяч саженцев.

На их обслуживании и содержании работает более 300 человек, 67 единиц техники.

Общая протяженность поливной системы – 65 км.

Количество парков и их территория будет увеличиваться и в 2022 году.

Для работ по содержанию городских объектов закуплено 200 единиц техники.

По плану в этом году в Туркестане будет высажено 250 тысяч саженцев и разбито 127 га газонов.

Одновременно ведутся работы по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов в первом микрорайоне города. Общая площадь ремонтных дворовых работ - 40 гектаров.

Укладывается асфальт, устанавливаются 40 игровых и спортивных площадок. Будет установлено 200 скамеек и мусорных баков и 350 столбов освещения.

В первом и втором запланированы ремонтные работы трансформаторов подстанции для бесперебойного электроснабжения 54 жилых домов (2705 абонентов).

Общая протяженность 875 городских улиц - 845 км.

Согласно утвержденному плану дороги отремонтированы, укладка и проведение коммуникаций (питьевая вода, канализация, газ) полностью завершена.

За два года, начиная с прошлого, запланировано установить 200 приборов уличного освещения на протяжении 270 км.

155 городских улиц полностью освещены.

В этом году планируется осветить еще 272 улицы протяженностью 276 километров.

Для удобства горожан модернизировали систему общественного транспорта.

В прошлом году на линии было закуплено 40 новых автобусов, обновив городской автопарк на 18%.

В этом году планируется приобрести еще 50 автобусов.