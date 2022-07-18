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    «Длинные» выходные привели к большому количеству жертв на дорогах Турции

    18 Июля 2022, 19:25

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Оживленное транспортное движение во время праздничных дней по случаю Курбан байрама и Дня демократии и национального единства в Турции повлекло за собой большое количество жертв и пострадавших в ДТП, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Каждый год турецкие граждане с нетерпением ждут «длинных» выходных для того, чтобы по национальной традиции навестить родителей и близких в аулах, которые здесь называют «мемлекет», либо просто отправиться в путешествие по маршруту популярных туристических мест.

    К сожалению, подобный усиленный трафик приводит к необратимым негативным последствиям для граждан. Как показывает практика, местные водители зачастую игнорируют правила дорожного движения и, не пристегивая ремни безопасности, превышают скоростной режим.

    Власти страны активно предпринимают меры по сокращению дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. На протяжении последних лет активно строятся новые автотрассы с обязательными разделителями между встречными полосами движения. Во многих регионах действует система видеофиксации скорости, которая высчитывает не только скорость автомобиля в конкретный момент, но и его среднюю скорость на протяжении 150-200 км, о чем с помощью висящих над дорогой табло информируется водитель, и при нарушении автовладельцу автоматически выписывается внушительный штраф. Также в пик внутренней миграции граждан, усиливая меры предупреждения, контроля транспортных потоков и фиксации нарушений, на междугородних трассах ежедневно выставляются дополнительные кордоны полиции и жандармерии. Однако несмотря на все это, статистика остается неутешительной.

    В Министерстве внутренних дел Турции отмечают, что в прошедшие праздничные дни, с 7 по 18 июля, в результате 53-х дорожно-транспортных происшествий по всей стране в общей сложности 67 человек погибли и 24 пассажира получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, в текущем году число автокатастроф со смертельным исходом сократилось на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 56% за последние 10 лет.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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