Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    ДКЗ: столичные волонтеры разъясняют горожанам преимущества программы

    22 Мая 2020, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня волонтеры городского штаба посетили ряд крупных торговых центров и другие места большого скопления людей. Цель – разъяснить горожанам преимущества программы «Дорожная карта занятости – 2020-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «Нам сегодня удалось встретиться со многими людьми, поговорить с ними. Ведь многие безработные не знают о существовании программы, позволяющей обрести работу, причем с достойным заработком. И мы готовы помочь каждому обратившемуся к нам. Это не разовая акция, такая агитационная работа будет проводиться на постоянной основе», – говорит волонтер Бахтияр Есентаев.

    Как сообщалось, в рамках «Дорожной карты занятости 2020-2021» в столице планируется трудоустроить более 15 тыс. человек. В настоящее время городской Центр занятости работает по следующему алгоритму: центр осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет их на собеседование к работодателям.

    Сейчас заработная плата в рамках карты составляет от 85 тысяч и выше. В рамках ДКЗ уже трудоустроено порядка 1,5 тыс. человек; предусматривается реализация инфраструктурных проектов по модернизации следующих проектов – социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, инженерно-транспортная инфраструктура, а также благоустройство населенных пунктов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам